Роскомнадзор обнаружил нарушения у вещателя BBC в России





После найденных нарушений российских законов о работе средств массовой информации, представители Федеральной службы начали проведение оценки процессуального статуса телевизионного канала. Официальный представитель Роскомнадзора заявил, что проведение проверки ООО «Бритиш телевижн», благодаря которому осуществляется вещание BBC World News, завершена. На сегодняшний день еще не известно, какие меры будут приняты Роскомнадзором в сложившейся ситуации.Данная проверка медиаресурсов BBC World News связана с выдвинутыми претензиями в адрес функционирования медиакомпании Russia Today в Великобритании. Известно, что Интернет-ресурсы вещателя опубликовали высказывания главы, запрещенной в Российской Федерации террористической организации.