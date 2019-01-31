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Вера Брежнева во время отдыха отправилась на необитаемый остров

Представительница отечественного шоу-бизнеса Вера Брежнева решила насладиться отдыхом в одном из жарких уголков планеты. Певица отправилась на необитаемый остров вместе с моделью Еленой Перминовой. В Instagram поп-звезда похвасталась поклонникам своим "волшебным" путешествием, опубликовав соответствующие кадры.

Вера Брежнева во время отдыха отправилась на необитаемый остров

Вера Брежнева планирует провести на жарких Мальдивах 5 дней без супруга Константина Меладзе. Певица и ее подруга отдыхают с шиком. Они поселились в лучших апартаментах курорта. Артистка показала в Instagram, как после завтрака и массажа она и Елена Перминова плывут на яхте. "Актуален вопрос...куда мы едем. Мы едем на необитаемый остров",- призналась певица поклонникам.
Вера Брежнева во время отдыха отправилась на необитаемый остров

Но остров оказался не таким уж и необитаемым. Звезда сразу заметила огромное количество отходов, прибиваемых к берегу волнами. Вера Брежнева попросила подписчиков бережнее относится к океану и не засорять его. Но в целом певица осталась довольна проведенными буднями на райских островах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:43

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