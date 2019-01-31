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Занимающиеся сексом на пляже туристы испортили природу Ибицы

Туристы, которые любят практиковать секс на пляже, испортили природу нацпарка на острове Ибица. В этом путешественников обвинили местные геологи.
Занимающиеся сексом на пляже туристы испортили природу Ибицы

Как отмечают специалисты, пляж Эс-Каваллет, находящийся в парке Сес-Салинес, пользуется особым спросом среди туристов-нудистов. Более того, его рекомендуют на многих туристических сайтах как раз для тех, кто любит предаваться страсти на берегу. Ученые отмечают, что такого рода развлечения разрушают отличающуюся своей уникальностью геологическую систему большего заповедника, как и структуру местных песчаных дюн.

Исследователи делятся, что по вине туристов погибают редкие и достаточно хрупкие растения, являющиеся жизненно необходимыми для местной среды. Отсутствие флоры влечет за собой образование пустых пространств, туда проникают ветра, как результат — сокращение песчаных дюн. Отмечается, что Ибица далеко не единственное важное в плане природной значимости место, страдающее из-за “секс-туризма”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:39

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