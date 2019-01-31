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Под Волгоградом ревнивец прокатил тело убитого соперника на санках

В Ленинске под Волгоградом ревнивец прокатил тело убитого соперника на санках. Подозреваемый нанёс жертве 4 ножевых ранения во время распития алкоголя.
Под Волгоградом ревнивец прокатил тело убитого соперника на санках

За транспортной остановкой жители города Ленинск обнаружили тело 58-летнего местного горожанина со смертельными колотыми ранами. Как удалось выяснить следствию, расправился с жертвой её 55-летний приятель во время попойки 24 января. Мужчины распивали спиртное вместе с женщиной, оказавшейся свидетельницей преступления.

Её ухажёру показалось, что друг уделяет даме излишние знаки внимания, после чего началась потасовка. Мужчина ударил собутыльника ножом четыре раза, после чего тот скончался. По словам женщины, её сожитель попросту недопонял друга.

Уже мёртвого приятеля ревнивец прокатил по городу на санках и оставил за остановкой. Задержанному грозит срок до 15 лет колонии. Информацией поделился замруководителя Александр Кириллов из Среднеахтубинского отдела регионального следкома.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:21

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