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В Свердловской области коммунальщики заживо замуровали сотни кошек

В Свердловской области коммунальные работники заживо замуровали в подвалах домов сотни кошек. Животным перекрыли все вентиляционные шахты.
В Свердловской области коммунальщики заживо замуровали сотни кошек

Жители Каменска-Уральского подали коллективную жалобу на сотрудников коммунальных компаний, которые нарушают установленные нормы, закрывая живых кошек в подвалах домов. Обращение негодующих каменцев разместили на портале Zadolbalo.net.

Согласно постановлению, оформленному 16 апреля прошлого года, этажные дома должны иметь продушины в подвалах размером 15 см на 15 см. Это необходимо для проветривания помещений и доступа к ним кошек, которые помогают избавиться от крыс.

Большинство домов, где заварили шахты вентиляции, находятся в районе Олимпийка и по улице Лермонтова. Возникшей проблемой и спасением умирающих от обезвоживания и голода животных займутся власти Каменска-Уральского.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:02

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