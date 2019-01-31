В Свердловской области коммунальщики заживо замуровали сотни кошек





Жители Каменска-Уральского подали коллективную жалобу на сотрудников коммунальных компаний, которые нарушают установленные нормы, закрывая живых кошек в подвалах домов. Обращение негодующих каменцев разместили на портале Zadolbalo.net.Согласно постановлению, оформленному 16 апреля прошлого года, этажные дома должны иметь продушины в подвалах размером 15 см на 15 см. Это необходимо для проветривания помещений и доступа к ним кошек, которые помогают избавиться от крыс.Большинство домов, где заварили шахты вентиляции, находятся в районе Олимпийка и по улице Лермонтова. Возникшей проблемой и спасением умирающих от обезвоживания и голода животных займутся власти Каменска-Уральского.