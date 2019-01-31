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Кортни Кардашьян публично выясняет отношения с сестрой Хлои после ссоры

Сестры известной супермодели с выдающимися формами Ким Кардашьян, стали объектом внимания журналистов после случившегося конфликта. Кортни Кардашьян публично выясняет отношения с младшей сестрой Хлои после ссоры. В Instagram девушка опубликовала снимок, а в комментарии к нему написала, что родственница ее сегодня злит.
Кортни Кардашьян публично выясняет отношения с сестрой Хлои после ссоры

На опубликованном кадре Кортни Кардашьян выглядит очень эффектно, позируя в кожаном плаще и с ярким макияжем на лице. Снимок очень впечатлил поклонников родственницы супруги Канье Уэста, но фраза девушки заставила их задуматься. Однако в диалог с возмущенной сестрой решила вступить Хлои Кардашьян.

Под публикацией модели она написала: «Хорошо, но серьезно, я не смотрела на фото до этого момента. Ты на самом деле выглядишь довольно идеально. Я всё еще имею в виду то, что я сказала». Пользователи предположили: речь идет о словах знаменитости, сказанных во время одного из шоу очень давно. Актриса и телеведущая заявила, что Кортни Кардашьян можно назвать самой скучной сестрой, на которую совсем неинтересно смотреть.

Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашьян" больше не стали спорить на просторах Instagram, вероятно, осознав, что конфликт не касается посторонних.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:30

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