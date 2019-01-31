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Илья Яббаров заявил, что Алена Савкина на самом деле прикидывается жертвой

Один из самых вызывающих участников телестройки «Дом-2» Илья Яббаров заявил, что его возмущает поведение беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей).

По мнению Яббарова, Савкина время от времени заигрывается в роли жертвы, особенно если учесть тот факт, что будущая мамочка то и дело говорит о том, что на самом деле счастлива, и не страдает из-за того, что будет воспитывать первенца в одиночку.

Илья Яббаров заявил, что Алена Савкина на самом деле прикидывается жертвой

Не секрет, что на днях Илью и его новую возлюбленную Маргариту Ларченко отправили на Сейшельские острова. Впрочем, оказывается, что даже на расстоянии Яббаров продолжает конфликтовать с бывшей беременной избранницей. По словам участника «Дома-2», именно Рапунцель-младшая провоцирует все ссоры, а они с Ритой просто отвечают ей «той же монетой».

Считанные часы назад Яббаров вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявил, что Савкина на самом деле прикидывается жертвой.

«Мы с Ритой думаем, что у Алены раздвоение личности.. Сначала она говорит, что ребенку нужен отец, а чуть позже пишет в социальных сетях о том, что такой, как я, ей и ее сыну не нужен. За подарки это вообще отдельный разговор..Алена сказала, что передаст все, что я купил ребенку, администрации «Дома-2», и они могут делать с этими вещами все, что им захочется..Кстати, на выписке меня не будет, потому что эта женщина пригрозила вызвать охрану, если я приеду в роддом», - рассказал Яббаров в недавнем прямом эфире.
К слову, многие подписчики Ильи не поддерживают его решение не ехать на выписку собственного ребенка. По их мнению, Яббарову выгодно, что Рапунцель-младшая от него отказалась, ведь ему не придется платить алименты на этого малыша.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47

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