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Строителям экотехнопарка "Шиес" угрожают местные жители

В Архангельской области 3 февраля жители поселка Урдом намерены провести митинг против начала строительства экотехнопарка «Шиес». Многие интересуются вопросами безопасности объекта, а некоторые надеются на перспективы дальнейших инвестиций.
Строителям экотехнопарка "Шиес" угрожают местные жители

Раньше в населенном пункте Архангельской области уже проводили митинг против постройки экотехнопарка «Шиес». Часть людей выступила за начало функционирования мусорного полигона для утилизации бытовых отходов. Представители инвестиционных компаний и власти поселка провели собрание в ДК, чтобы объяснить участникам организованного мероприятия все особенности строительства объекта и ответить на поступающие вопросы касательно проекта.

Среди преимуществ экотехнопарка «Шиес» выделяют налоговые поступления за первые 6 лет, инвестиции в предприятие и создание рабочих мест с зарплатой более 40 тысяч рублей. Планируется постройка моста через реку, ремонт дорог и открытие других важных объектов инфраструктуры. Реализация программы позволит специалистам убрать несанкционированные свалки. Все отходы будут сортировать в плотные брикеты, которые устранят неприятный запах.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:38

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