Строителям экотехнопарка "Шиес" угрожают местные жители





Раньше в населенном пункте Архангельской области уже проводили митинг против постройки экотехнопарка «Шиес». Часть людей выступила за начало функционирования мусорного полигона для утилизации бытовых отходов. Представители инвестиционных компаний и власти поселка провели собрание в ДК, чтобы объяснить участникам организованного мероприятия все особенности строительства объекта и ответить на поступающие вопросы касательно проекта.Среди преимуществ экотехнопарка «Шиес» выделяют налоговые поступления за первые 6 лет, инвестиции в предприятие и создание рабочих мест с зарплатой более 40 тысяч рублей. Планируется постройка моста через реку, ремонт дорог и открытие других важных объектов инфраструктуры. Реализация программы позволит специалистам убрать несанкционированные свалки. Все отходы будут сортировать в плотные брикеты, которые устранят неприятный запах.