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Ученые: Викинги в X веке принесли проказу в Ирландию

Проведенные исследования показали, что в захоронениях, найденных в Ирландии, обнаружены следы проказы. Ученые рассматривают версию того, что викинги стали виновниками распространения в X веке данного заболевания.
Ученые: Викинги в X веке принесли проказу в Ирландию

Исследователям удалось обнаружить проказу в семи человеческих скелетах. Три из них найдены в Дублине, а пять – на землях Изумрудного острова. Проведя полный анализ останков, ученые установили, что два человека проживали в климате, который относится к Скандинавии, а остальные, скорее всего, сначала жили на территории Англии или Северной Ирландии. Проведенные совместными усилиями представителей Королевского университета Белфаста, Суррейского и Саутгемптонского учреждений исследования привели к выводу, что данная находка является важной для изучения эволюции и распространения проказы в прошлом.

Эйлин Мерфи являющаяся профессором в Школе естественной и построенной окружающей среды рассказала, что на сегодняшний день ученым практически ничего не известно о проказе, которая распространялась на территории средневековой Ирландии. Благодаря тому, что остров никогда не был частью Римского мира, а значит не подвергался значительной оккупации, он является интересным объектом для ученых в изучении исторического зарождения болезни..

Исследователи выяснили происхождение останков с помощью изотопов кислорода и стронция в зубах. Изучение результатов генетического анализа выявили штамм проказы у двух скелетов из Дублина. Данная находка датируется началом X - XIII веков, а также показывает, что зараженные имели две отдельные нити заболевания. Ученые считают, что один источник зародился в Скандинавии, а второй – на Ближнем Востоке.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:24

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