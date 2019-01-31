АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.57 USD 66.10
Курс валют на 31.01.2019

Skoda раскрыла внешность и особенности новой версии бюджетного кроссовера

Представители чешской компании Skoda раскрыли внешность, а также особенности новой версии бюджетного кроссовера. Транспортное средство представят общественности в рамках Женевского автосалона, запланированного на март текущего года.

Skoda раскрыла внешность и особенности новой версии бюджетного кроссовера


Производителем раньше были показаны первые тизеры. Потом анонсировали название модели. Недавно в компании представили реальные эскизы транспортного средства. По всей видимости авто получит от концепта, который продемонстрировали в прошлом году, практически все элементы дизайна. Новинка получит оптику, являющуюся очень непривычной для автобренда. Основой модификации выступила платформа MQB автомобильного концерна Volkswagen.

Представителями бренда пока не сообщается, какие размеры получит новая версия. Транспортное средство, по имеющимся слухам, должны оснастить литровым силовым агрегатом на 115 «лошадок», либо полуторалитровой силовой установкой на 150 лошадиных сил. Для него могут также предложить двухлитровую дизельную установку, генерирующую 150 л.с.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ефим Шифрин пошутил о развале СССР во
В США общая любовница дает
Милош Бикович похвастался роскошным
Ирина Агибалова посоветовала Диме
У жителя Англии пенис после перелома
Роскомнадзор обнаружил нарушения у
Вера Брежнева во время отдыха
Занимающиеся сексом на пляже туристы
Кортни Кардашьян публично выясняет
Ученые: Викинги в X веке принесли
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей
Skoda раскрыла внешность и особенности
Владимир Зеленский возглавил
Звезда "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг
За 36 лет жизни в Париже Александр
Начался приём заказов на новую модель
Ученые: Душа входит в эмбрион человека
Певица Лолита Милявская показала фото
В России выбран лучший смартфон года
Настя Ивлеева показала в Instagram
ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин
Под Волгоградом ревнивец прокатил тело
Иван Ургант посмеялся над чиновником, у
Барбара Стрейзанд ответила на письмо
Продажи электрокаров Tesla снизились в
Владимир Этуш больше не будет играть в
В Свердловской области коммунальщики
Компания Samsung описала в патенте
Прохор Шаляпин из Мексики признался
Разгадавшей тайну Михаила Булгакова
Просмотреть все новости