Skoda раскрыла внешность и особенности новой версии бюджетного кроссовера





Производителем раньше были показаны первые тизеры. Потом анонсировали название модели. Недавно в компании представили реальные эскизы транспортного средства. По всей видимости авто получит от концепта, который продемонстрировали в прошлом году, практически все элементы дизайна. Новинка получит оптику, являющуюся очень непривычной для автобренда. Основой модификации выступила платформа MQB автомобильного концерна Volkswagen.Представителями бренда пока не сообщается, какие размеры получит новая версия. Транспортное средство, по имеющимся слухам, должны оснастить литровым силовым агрегатом на 115 «лошадок», либо полуторалитровой силовой установкой на 150 лошадиных сил. Для него могут также предложить двухлитровую дизельную установку, генерирующую 150 л.с.