Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине





В стране прошло несколько социологических опросов, согласно которым большинство граждан на президентских выборах будут голосовать за Владимира Зеленского. Организации "Рейтинг", "Социс", Центр Разумакова и Киевский институт социологии интервьюировали население с 16 по 29 января. В ходе двух масштабных опросов организаторы ознакомились с мнением 11 и 6 тысяч респондентов.По результатам "Рейтинга", в президентской гонке Зеленский пока набирает 19 процентов, однако Центр Разумакова отдаёт кандидату 23 процента голосов. Юлия Тимошенко получила второе место с результатом 18,2%. Пётр Порошенко укрепил позиции, набрав 16,4 процента.Отметим, что в прошлом месяце глава Украины держался на 4-5 местах, а Тимошенко лидировала в рейтингах 6 месяцев подряд. Далее в списках идёт Юрий Бойко (9,3-10 процентов) из оппозиционной партии.Пятёрку замыкает Анатолий Гриценко (8,1-8,5 процентов), работавший министром обороны Украины. Организаторы опросов отмечают, что наибольший электоральный рост присущ именно Зеленскому.