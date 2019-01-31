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Звезда «Дома-2» Май Абрикосов сравнил свой доход от заказных статей с заработком в проектном журнале

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов признался, что к каждой своей новой статье относится с азартом.

Как оказалось, несмотря на то, что Абрикосов (Роман Тертишный) является одним из первых участников проекта «Дом-2» и давно покинул шоу, за его личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные телезрители.

Звезда «Дома-2» Май Абрикосов сравнил свой доход от заказных статей с заработком в проектном журнале

Стоит напомнить, что в свое время Май работал в проектном журнале, для которого писал статьи на различную тематику. Тем не менее, на сегодняшний день у звезды «Дома-2» новое пристрастие. Известно, что Абрикосов пишет на заказ всевозможные материалы, за которые получает хорошее вознаграждение, причем зарплату телезнаменитости начисляют в долларах.

Несколько часов назад Май разместил у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором поспешил указать поклонникам на то, что сейчас за одну заказную статью он зарабатывает такие же деньги, как и в журнале «Дом-2» за месяц.

«..До чего приятно осознавать, что одна заказная статья приносит мне примерно столько же денег, сколько раньше я получал в журнале "ДОМ-2" за месяц..», - отметил Абрикосов.


Звезда «Дома-2» Май Абрикосов сравнил свой доход от заказных статей с заработком в проектном журнале

Также экс-участник «Дома-2» заявил, что на данный момент его очень радует тот факт, что ему не нужно «втискаться» в какие-то «актуальные стилистические рамки», придерживаться того или иного количества печатных знаков, выслушивать различные рекомендации, или пытаться выдержать критику в свой адрес.

Нужно сказать, что пост Абрикосова не остался не замеченным. Фолловеры один за другим принялись заявлять, что Май в очередной раз своим постом, в котором вспомнил проект «Дом-2», пытается привлечь к своей персоне внимание.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:21

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