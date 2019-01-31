Звезда "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг снялась в черно-белой фотосессии

Джулия Ванг опубликовала новый черно-белый снимок в личном блоге Instagram. Знаменитость позирует перед объективами с коротко подстриженными волосами, без яркого макияжа. Для съемки финалистка "Битвы экстрасенсов" выбрала мужской брючный костюм, белую рубашку и галстук в горошек. Дополнил строгий образ плащ, накинутый на плечи звезды.Судя по фото можно сказать, что 37-летняя Ванг не только отказалась от нарядов, подчеркивающих женственность, но и резко похудела. С чем связаны такие "перевоплощения" звезды - не известно.Джулия Ванг на вопросы и претензии подписчиков в Instagram не реагирует, а также не общается с журналистами. Возможно, победительница 15 сезона мистического шоу устала от внимания многочисленных ценителей её магического дара. В Instagram ведунья лишь кратко сообщила о себе: «не худела, не было шикарных волос, не веду приемы, не даю интервью и признаний».