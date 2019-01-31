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Звезда "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг снялась в черно-белой фотосессии

Впервые на кастинге популярного ток-шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг предстала с белокурыми локонами и ярким макияжем. После участия в проекте звезда решила кардинально сменить имидж. Недавно ведунья снялась в черно-белой фотосессии в строгом костюме и с короткой стрижкой.

Звезда "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг снялась в черно-белой фотосессии

Джулия Ванг опубликовала новый черно-белый снимок в личном блоге Instagram. Знаменитость позирует перед объективами с коротко подстриженными волосами, без яркого макияжа. Для съемки финалистка "Битвы экстрасенсов" выбрала мужской брючный костюм, белую рубашку и галстук в горошек. Дополнил строгий образ плащ, накинутый на плечи звезды.

Судя по фото можно сказать, что 37-летняя Ванг не только отказалась от нарядов, подчеркивающих женственность, но и резко похудела. С чем связаны такие "перевоплощения" звезды - не известно.

Джулия Ванг на вопросы и претензии подписчиков в Instagram не реагирует, а также не общается с журналистами. Возможно, победительница 15 сезона мистического шоу устала от внимания многочисленных ценителей её магического дара. В Instagram ведунья лишь кратко сообщила о себе: «не худела, не было шикарных волос, не веду приемы, не даю интервью и признаний».



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:03

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