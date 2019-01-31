За 36 лет жизни в Париже Александр Васильев так и не смог ощутить себя французом
Известный историк моды Александр Васильев признался, что за 36-летний период проживания в Париже так и не смог полноценно ощутить себя французом. Своими мыслями деятель поделился в профиле на странице в Instagram.
По мнению Александра Васильева, хороший вкус в чем-то сравним с музыкальным слухом. Если с детства его нет, то все старания в музыке не позволят пробиться дальше третьего ряда в хоре. То же касается людей, выросших в семьях без традиций, которые постоянно использовали пластиковые стулья, отказывались читать книги, и слушали современное творчество “никчемных артистов”. Даже занятия в школе моды им не помогут полностью исправить проблему.
По мнению Александра Васильева, не всем стоит стараться стать гуру моды, лучше оставаться в привычной для себя среде. К примеру, он даже за 36 лет жизни в Париже не смог ощутить себя настоящим французом, поэтому его веселит, если кто-то называет себя москвичом, прожив всего два года в столице.
По мнению Александра Васильева, хороший вкус в чем-то сравним с музыкальным слухом. Если с детства его нет, то все старания в музыке не позволят пробиться дальше третьего ряда в хоре. То же касается людей, выросших в семьях без традиций, которые постоянно использовали пластиковые стулья, отказывались читать книги, и слушали современное творчество “никчемных артистов”. Даже занятия в школе моды им не помогут полностью исправить проблему.
По мнению Александра Васильева, не всем стоит стараться стать гуру моды, лучше оставаться в привычной для себя среде. К примеру, он даже за 36 лет жизни в Париже не смог ощутить себя настоящим французом, поэтому его веселит, если кто-то называет себя москвичом, прожив всего два года в столице.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:00