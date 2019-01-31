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Певица Лолита Милявская показала фото без макияжа

Отечественная певица Лолита Милявская захотела продемонстрировать, каким образом выглядит без макияжа. Соответствующий пост артистка решила опубликовать на личной странице в сети Instagram.
Певица Лолита Милявская показала фото без макияжа

На сцене певица Лолита использует макияж, чтобы подчеркивать свой образ, но в повседневной жизни звезда все чаще отказывается от косметики. В своем профиле артистка поделилась снимком, где позирует без традиционного грима, выставляя напоказ естественную красоту. В подписи к публикации знаменитость отметила, что решила следовать современным трендам и надела шапку от Игоря Гуляева. Также на Милявской присутствуют очки в оправе.

В комментариях фолловеры восхитились тем, насколько хорошо 55-летняя певица выглядит без косметики. Многие также не оставили без внимания, что Лолита без макияжа внешне кажется даже моложе, чем обычно. За непродолжительный срок запись на странице артистки успели оценить “лайками” более 53 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:45

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