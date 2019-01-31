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В России выбран лучший смартфон года

Пользователи, методом голосования, выбрали лучший смартфон прошлого года, представленный на потребительском рынке России. Результаты выбора опубликовал проект Hi-tech Mail.ru.
В России выбран лучший смартфон года

По мнению пользователей, лучшими среди мобильных телефонов стали несколько устройств в разных номинациях. Флагманом 2018 года назван Huawei Mate 20 Pro. Победное место за лучший внешний вид получил девайс от компании Xiaomi модели Mi8 Pro. Смартфон Nokia 7.1 стал первым из-за версии «оптимальный баланс».

В голосовании также принимали участия и другие гаджеты. Новинка от южнокорейской компании Samsung Infinity Flex, имеющая гибкий экран, выбрана первой в категории «Технологии года». Юзеры Рунета посчитали экс-флагман Qualcomm Snapdragon 845 лучшим центральным процессорным устройством. Лидерское место в категории «Компьютеры» занял ноутбук MSI GS65 Stealth. ASUS ZenBook S получил приз за лучшее проектирование гаджета. Компания Huawei со своим девайсом MateBook X Pro завоевала звание лучшего ультрабука.

Первые места в своих категориях также заняли: фитнес-браслет – Xiaomi Mi Band 3, «умные» часы – Apple Watch Series 4, игровая консоль – SonyPlayStation 4 Pro, телевизор – LG Signature OLED65W8, зеркальная камера – Canon EOS 4000D.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:39

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