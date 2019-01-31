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Ученые: Душа входит в эмбрион человека на 49-й день с момента зачатия

“Вселение” души в эмбрион человека происходит примерно на 49-й день непосредственно с момента зачатия. Соответствующее заявление в своей книге “DMT: молекула духа” сделал ученый Рик Страсман.
Ученые: Душа входит в эмбрион человека на 49-й день с момента зачатия

Изучив “Книги Бета Смерти” доктор пришел к заключению, что вхождение души в тело осуществляется посредством шишковидной железы. Притом происходит это уже на седьмой неделе с момента зачатия, то есть до того, как малыш появится на свет. Катализатором же в данном случае может являться молекула DMT, известная также как диметилтриптамин.

Рик Страсман завершил немало научных работ, затрагивающих вопрос клинической психофармакологии, благодаря чему удалось подтвердить воздействие DMT на человеческое создание. Под влиянием молекул, настаивает эксперт, у человека случаются галлюцинации, на фоне чего появляются сновидения. Обнаружил доктор и то, что шишковидная железа у зародыша появляется как раз на 49-й день, что нельзя считать просто совпадением.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:50

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