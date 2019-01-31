Настя Ивлеева показала в Instagram новую стрижку





30 января на своей странице в социальной сети Ивлеева призналась подписчикам, что несколько поменяла стрижку, ещё больше укоротив своё каре. Комментировать решение сменить образ блогерша не стала, и ограничилась снимком в зеркале лифта. Отметим, что такой эксперимент с волосами для ведущей является далеко не первым.Ивлеева носила длинную косу, красилась в тёмные оттенки, а недавно поучаствовала в фотосессиях, где примерила длинные парики розового и ярко-красного цветов. Впрочем, на съёмках и в повседневной жизни локоны до пояса звезде лишь мешают, поэтому своё каре она часто убирает в аккуратный хвост.Хотя некоторых читателей блога смена стиля Ивлеевой удивила, большинству поклонников стрижка очень понравилась. Напомним, что телеведущая завершила съёмки в "Орле и Решке", анонсировав новый проект "Туристическая полиция". Помимо этого, знаменитость ведёт на YouTube своё AGENT SHOW.