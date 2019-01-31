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ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин планирует купить квартиру или авто в 2019 году

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировали результаты исследования, касающегося потребительских планов жителей РФ на 2019 год. Как выяснилось, каждый десятый россиянин готов приобрести авто или даже квартиру. Потребители собираются больше потратить денег на ремонты и турпоездки, говорится на сайте ведомства.

ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин планирует купить квартиру или авто в 2019 году

23 января социологи опросили в телефонном режиме 1,6 тыс. граждан возрастом от 18 лет и старше. В соответствии с проведенным исследованием, 26% респондентов собираются потратить свои финансы на ремонт в 2019-м. В 2018 году на улучшение жилищных условий решились только 6% жителей России.

22% россиян хотят отправится в туристическое путешествие, 15% - заявили о планах на приобретение бытовой техники. Каждому десятому в 2019 году необходимо оплатить обучение и купить транспортное средство. По данным специалистов, в 2019 году акции, облигации, видео- и фотокамеры, а также другие мультимедийные продукты оказались наименее востребованными.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:25

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