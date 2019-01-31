ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин планирует купить квартиру или авто в 2019 году





23 января социологи опросили в телефонном режиме 1,6 тыс. граждан возрастом от 18 лет и старше. В соответствии с проведенным исследованием, 26% респондентов собираются потратить свои финансы на ремонт в 2019-м. В 2018 году на улучшение жилищных условий решились только 6% жителей России.22% россиян хотят отправится в туристическое путешествие, 15% - заявили о планах на приобретение бытовой техники. Каждому десятому в 2019 году необходимо оплатить обучение и купить транспортное средство. По данным специалистов, в 2019 году акции, облигации, видео- и фотокамеры, а также другие мультимедийные продукты оказались наименее востребованными.