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На Украине суд официально развел Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

На Украине суд в официальном порядке развел Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Теперь певице и ее уже экс-избраннику остается решить вопрос о разделе имущества, а также опеке над общей дочерью.
На Украине суд официально развел Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Сведения об официальном разводе подтвердила судебный секретарь, отметив, что в целом продолжительность заседания составила порядка 20 минут. Непосредственно Ани Лорак и бизнесмен в зале суда не присутствовали. Решался только вопрос о расторжении брака, споры относительно опеки и раздела нажитого могут затрагиваться в рамках последующих обсуждений. Пока общая дочь пары проживает с матерью в Москве, а у Мурата Налчаджиоглу имеется бизнес в Киеве.
На Украине суд официально развел Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Согласно законодательству, делить имущество не придется, если будет доказано, что авто или, к примеру, недвижимость приобретены на личные средства. Некоторые источники предполагают, что связанные с решением оставшихся вопросов разбирательства Ани Лорак и ее бывшего избранника могут затянуться на несколько месяцев.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:37

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