На Украине суд официально развел Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу





Сведения об официальном разводе подтвердила судебный секретарь, отметив, что в целом продолжительность заседания составила порядка 20 минут. Непосредственно Ани Лорак и бизнесмен в зале суда не присутствовали. Решался только вопрос о расторжении брака, споры относительно опеки и раздела нажитого могут затрагиваться в рамках последующих обсуждений. Пока общая дочь пары проживает с матерью в Москве, а у Мурата Налчаджиоглу имеется бизнес в Киеве.Согласно законодательству, делить имущество не придется, если будет доказано, что авто или, к примеру, недвижимость приобретены на личные средства. Некоторые источники предполагают, что связанные с решением оставшихся вопросов разбирательства Ани Лорак и ее бывшего избранника могут затянуться на несколько месяцев.