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Иван Ургант посмеялся над чиновником, у которого в кабинете найдено чучело совы из Красной книги

Иван Ургант решил посмеяться над чиновником, в кабинете у которого обнаружено чучело совы, внесенной в Красную книгу. Слова ведущего прозвучали в адрес Виталия Безрукова, представляющего Минэкономики в Челябинской области.
Иван Ургант посмеялся над чиновником, у которого в кабинете найдено чучело совы из Красной книги

Недавно сотрудники СМИ брали интервью у чиновника в его кабинете, обратив внимание, что в качестве украшения на стене висит чучело редкой совы. После этого появилось много вопросов о том, как подобный экспонат попал в руки “слуги народа”. Сам Безруков заявил, что животное изъято три года назад у незаконно торговавшего им на “Авито” продавца, после чего было решено оставить чучело в кабинете, поскольку он якобы имеет соответствующие полномочия. Ситуация вызвала споры и критику в адрес чиновника, некоторые потребовали отправить его в отставку.

В рамках “Вечернего Урганта” ведущий решил пошутить, что после кончины Букли Гарри Поттер нашел в себе силы устроиться на работу в Челябинске. Такая шутка вызвала бурную реакцию у присутствующих зрителей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:19

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