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У главного эксперта “Битвы экстрасенсов” Михаила Виноградова украли миллион рублей

У Михаила Виноградова, получившего славу в качестве ведущего эксперта передачи “Битва экстрасенсов”, неизвестные смогли украсть 1 млн рублей. Злоумышленникам удалось проникнуть в квартиру аналитика, находящуюся в Москве.
У главного эксперта “Битвы экстрасенсов” Михаила Виноградова украли миллион рублей

По имеющимся данным, пара злоумышленников прошлась по подъезду дома, где находится квартира Виноградова, предлагая жителям картофель и курицу. Сын одного из членов экспертной группы “Битвы экстрасенсов” не только открыл мошенникам дверь, но и налил им воды. Пока хозяин отвлекся, один из “гостей” сумел пробраться в спальню и похитить оттуда миллион рублей, затем компаньоны попрощались, и поспешили уйти.

На данный момент известно, что оба злоумышленника были одеты в кожаные куртки. От полиции Москвы комментариев на этот счет официально не поступало. Михаил Виноградов известен поклонникам шоу “Битва экстрасенсов”, поскольку в качестве криминалиста там выступает еще с первого сезона. Также он занимается рассмотрением сверхъестественных способностей человека.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:18

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