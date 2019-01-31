У главного эксперта “Битвы экстрасенсов” Михаила Виноградова украли миллион рублей





По имеющимся данным, пара злоумышленников прошлась по подъезду дома, где находится квартира Виноградова, предлагая жителям картофель и курицу. Сын одного из членов экспертной группы “Битвы экстрасенсов” не только открыл мошенникам дверь, но и налил им воды. Пока хозяин отвлекся, один из “гостей” сумел пробраться в спальню и похитить оттуда миллион рублей, затем компаньоны попрощались, и поспешили уйти.На данный момент известно, что оба злоумышленника были одеты в кожаные куртки. От полиции Москвы комментариев на этот счет официально не поступало. Михаил Виноградов известен поклонникам шоу “Битва экстрасенсов”, поскольку в качестве криминалиста там выступает еще с первого сезона. Также он занимается рассмотрением сверхъестественных способностей человека.