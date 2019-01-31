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Барбара Стрейзанд ответила на письмо Ричарда Гранта спустя 47 лет

Барбара Стрейзанд ответила на письмо актёра Ричарда Гранта, которое тот отправил ей 47 лет назад. Звезда "Гудзонского ястреба" приглашал артистку в гости, чтобы скрасить её одиночество после расставания с любимым.
Барбара Стрейзанд ответила на письмо Ричарда Гранта спустя 47 лет

На своей странице в Twitter Грант показал поклонникам текст письма, которое в 14 лет отправил молодой тогда актрисе Стрейзанд. Юноша был большим фанатом звезды Голливуда и опечалился тем, что она разорвала отношения с возлюбленным. 47 лет назад Грант пригласил знаменитость в гости, однако обратного письма так и не получил.

К тексту в соцсети автор прикрепил селфи напротив дома Стрейзанд, что читатели посчитали смелым ходом. Публикация коллеги быстро привлекла внимание самой артистки, и она публично ответила на письмо с почти 50-летним опозданием.
Барбара Стрейзанд ответила на письмо Ричарда Гранта спустя 47 лет

Стрейзанд похвалила Гранта за роль в его последней картине, а адресованные ей строки сочла "замечательными". Актёр так растрогался ответом кумира, что не сдержал слёз счастья. Он признался, что до сих пор является преданным фанатом звезды.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:13

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