Барбара Стрейзанд ответила на письмо Ричарда Гранта спустя 47 лет





На своей странице в Twitter Грант показал поклонникам текст письма, которое в 14 лет отправил молодой тогда актрисе Стрейзанд. Юноша был большим фанатом звезды Голливуда и опечалился тем, что она разорвала отношения с возлюбленным. 47 лет назад Грант пригласил знаменитость в гости, однако обратного письма так и не получил.К тексту в соцсети автор прикрепил селфи напротив дома Стрейзанд, что читатели посчитали смелым ходом. Публикация коллеги быстро привлекла внимание самой артистки, и она публично ответила на письмо с почти 50-летним опозданием.Стрейзанд похвалила Гранта за роль в его последней картине, а адресованные ей строки сочла "замечательными". Актёр так растрогался ответом кумира, что не сдержал слёз счастья. Он признался, что до сих пор является преданным фанатом звезды.