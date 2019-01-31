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Продажи электрокаров Tesla снизились в России на 15%

Продажи современных электрокаров автобренда Tesla снизились в РФ практически на пятнадцать процентов. В России в прошлом году продали 53 экземпляра авто.

Продажи электрокаров Tesla снизились в России на 15%


По сравнению с показателями позапрошлого года, число реализованных автомобилей уменьшилось почти на 15 процентов. Среди моделей Tesla бестселлером считают кроссовер вариации Model X. В этом случае реализовали 40 автомобилей. Это на 8 экземпляров меньше, чем годом раньше. На втором месте оказалась вариация Model S. Этих авто было продано в количестве 12 единиц - на два электрокара меньше, чем в позапрошлом году.

В прошедшем году убытки Tesla составили около 976 090 000 долларов. Для автобренда такой результат в данном случае является положительным. Убытки бренда в 2017 году были больше в 2 раза – более $1,9 миллиарда. Фирма первый раз в своей истории смогла показать прибыль сразу в 2 кварталах подряд. За третий квартал она составила 311 500 000 долларов, а за четвёртый – 210 070 000 долларов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:07

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