Продажи электрокаров Tesla снизились в России на 15%





По сравнению с показателями позапрошлого года, число реализованных автомобилей уменьшилось почти на 15 процентов. Среди моделей Tesla бестселлером считают кроссовер вариации Model X. В этом случае реализовали 40 автомобилей. Это на 8 экземпляров меньше, чем годом раньше. На втором месте оказалась вариация Model S. Этих авто было продано в количестве 12 единиц - на два электрокара меньше, чем в позапрошлом году.В прошедшем году убытки Tesla составили около 976 090 000 долларов. Для автобренда такой результат в данном случае является положительным. Убытки бренда в 2017 году были больше в 2 раза – более $1,9 миллиарда. Фирма первый раз в своей истории смогла показать прибыль сразу в 2 кварталах подряд. За третий квартал она составила 311 500 000 долларов, а за четвёртый – 210 070 000 долларов.