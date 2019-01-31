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Владимир Этуш больше не будет играть в спектакле «Бенефис»

Руководители театра имени Е. Б. Вахтангова приняли решение убрать из репертуара спектакль под названием «Бенефис». В данной постановке одну из ролей играл Владимир Этуш.

Владимир Этуш больше не будет играть в спектакле «Бенефис»

Сообщается, что причиной того, что спектакль «Бенефис» убрали из репертуара театра имени Е. Б. Вахтангова, является плохое самочувствие Владимира Этуша. Ведь артисту уже весьма сложно выступать на сцене в течении 3-х часов, а именно столько идет спектакль. При этом в театре сообщили, что игра знаменитого актера очень важна для них, и он будет задействован в других постановках.

Владимир Этуш больше не будет играть в спектакле «Бенефис»

Многие посетители театра отмечают, что приходят специально, чтобы посмотреть спектакль с участием 96-летнего Владимира Этуша. Но некоторые постановки были перенесены из-за того, что артист плохо себя чувствовал. В театре особо отметили, что не хотят подвергать знаменитого актера лишней нагрузке. Ведь в первую очередь им необходимо заботится о его самочувствии.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:03

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