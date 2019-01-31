Владимир Этуш больше не будет играть в спектакле «Бенефис»
Руководители театра имени Е. Б. Вахтангова приняли решение убрать из репертуара спектакль под названием «Бенефис». В данной постановке одну из ролей играл Владимир Этуш.
Сообщается, что причиной того, что спектакль «Бенефис» убрали из репертуара театра имени Е. Б. Вахтангова, является плохое самочувствие Владимира Этуша. Ведь артисту уже весьма сложно выступать на сцене в течении 3-х часов, а именно столько идет спектакль. При этом в театре сообщили, что игра знаменитого актера очень важна для них, и он будет задействован в других постановках.
Многие посетители театра отмечают, что приходят специально, чтобы посмотреть спектакль с участием 96-летнего Владимира Этуша. Но некоторые постановки были перенесены из-за того, что артист плохо себя чувствовал. В театре особо отметили, что не хотят подвергать знаменитого актера лишней нагрузке. Ведь в первую очередь им необходимо заботится о его самочувствии.
Сообщается, что причиной того, что спектакль «Бенефис» убрали из репертуара театра имени Е. Б. Вахтангова, является плохое самочувствие Владимира Этуша. Ведь артисту уже весьма сложно выступать на сцене в течении 3-х часов, а именно столько идет спектакль. При этом в театре сообщили, что игра знаменитого актера очень важна для них, и он будет задействован в других постановках.
Многие посетители театра отмечают, что приходят специально, чтобы посмотреть спектакль с участием 96-летнего Владимира Этуша. Но некоторые постановки были перенесены из-за того, что артист плохо себя чувствовал. В театре особо отметили, что не хотят подвергать знаменитого актера лишней нагрузке. Ведь в первую очередь им необходимо заботится о его самочувствии.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:03