Анна Хилькевич намерена установить в московской квартире систему “умный дом”
Анна Хилькевич рассказала о своем намерении установить в квартире в Москве современную систему “умный дом”. Так звезда сможет управлять техникой удаленно и следить за тем, что происходит.
Сейчас Анна Хилькевич находится на Мальдивах, куда отправилась с семьей. Однако в новом посте на просторах Instagram актриса сообщила о желании после приезда в Москву заняться установкой системы “умный дом”. В современности качественный функционал предлагают и отечественные компании, поэтому звезда “Универа” уверена, что сможет выбрать лучший вариант. С помощью новшества Хилькевич надеется использовать видеотрансляцию, чтобы смотреть, что происходит дома. Также ее радует перспектива удаленно управлять техникой, например, включать чайник после зимней прогулки.
“У меня большие планы на Москву”, — заключила артистка. У фолловеров Хилькевич поинтересовалась, пользовался ли кто-то из них такой системой, но возможность комментирования закрыла.
Сейчас Анна Хилькевич находится на Мальдивах, куда отправилась с семьей. Однако в новом посте на просторах Instagram актриса сообщила о желании после приезда в Москву заняться установкой системы “умный дом”. В современности качественный функционал предлагают и отечественные компании, поэтому звезда “Универа” уверена, что сможет выбрать лучший вариант. С помощью новшества Хилькевич надеется использовать видеотрансляцию, чтобы смотреть, что происходит дома. Также ее радует перспектива удаленно управлять техникой, например, включать чайник после зимней прогулки.
“У меня большие планы на Москву”, — заключила артистка. У фолловеров Хилькевич поинтересовалась, пользовался ли кто-то из них такой системой, но возможность комментирования закрыла.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:11