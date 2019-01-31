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В Сочи на два месяца арестован напавший на стюардессу пассажир самолета

В Сочи после соответствующего решения суда под арест на два месяца заключен пассажир самолета, направлявшегося из РФ в Турцию. Мужчина напал на стюардессу, нарушив порядок на борту, отметили представители СКР региона.
В Сочи на два месяца арестован напавший на стюардессу пассажир самолета

Инцидент произошел еще 29 января, когда в аэропорту Сочи незапланированную посадку осуществил пассажирский самолет. Судно вылетело из Санкт-Петербурга и направлялось в Анталию. Предварительно, 32-летний мужчина в процессе полета начал вести себя несколько агрессивно и даже неадекватно, после чего ввязался в драку. В ходе последней подозреваемый ударил стюардессу, и впоследствии бортпроводнице потребовалась помощь медицинских работников.

Представители перевозчика “Россия” в беседе со СМИ проинформировали, что правонарушитель на момент инцидента находился в нетрезвом виде. После того, как самолет осуществил посадку в Сочи, гражданина оперативно задержали сотрудники органов правопорядка, и следующие два месяца он будет оставаться под арестом.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:08

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