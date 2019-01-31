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Компания Samsung описала в патенте характеристики складывающегося втрое игрового смартфона

Компания Samsung Display подала патент на рассмотрение в Ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки. Как выяснили интернет-источники, в документе описаны характеристики складывающегося втрое игрового смартфона.
Компания Samsung описала в патенте характеристики складывающегося втрое игрового смартфона

Портал LetsGoDigital воссоздал изображения, которые предоставили разработчики в патенте. Находясь в развернутом состояние девайс выглядит, как планшет. Он получил контроллер D-pad, который расположили внизу гаджета, и набор справа, состоящий из шести кнопок.
Монитор получил возможность складываться в три раза. Однако, части устройства не равномерные. Изначально смартфон Samsung можно будет сложить пополам. После этого можно согнуть еще одну из часть девайса, превратив ее в небольшую секцию с игровыми кнопками. Такие возможности смартфона дают пользователю выбирать, на каком мониторе играть: большом или маленьком.

На сегодняшний день нет данных о новой разработке южнокорейской компании Samsung. Эксперты говорят о том, что пока что рано даже утверждать, что данный девайс вообще появится на потребительском рынке.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:00

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