Прохор Шаляпин из Мексики признался Виталине Цымбалюк-Романовской в любви

Прохор Шаляпин сейчас путешествует и отдыхает за рубежом, однако Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла присоединиться к возлюбленному из-за дел на родине. Чтобы поддержать пианистку, певец записал для нее видео из Мексики, сняв его на фоне роскошной природы. Артист пожелал, чтобы его избранница поскорее решила свои дела, и тогда они смогут путешествовать вместе. Кроме того, последние события станут для Цымбалюк-Романовской началом новой жизни, в том числе их совместной с Шаляпиным. В завершении своего видео исполнитель признался партнерше в любви.В подписи к посту пианистка поставила хэштег #спасибочтотыесть, пожелав всем любви. В комментариях фолловеры Виталины Цымбалюк-Романовской умилились тому, как трогательно Прохор Шаляпин обратился к возлюбленной, отметив, что пара отлично подходит друг другу.