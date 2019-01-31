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Прохор Шаляпин из Мексики признался Виталине Цымбалюк-Романовской в любви

Прохор Шаляпин трогательно признался в любви своей избраннице Виталине Цымбалюк-Романовской, записав для нее видео из Мексики. Соответствующий ролик пианистка опубликовала в своем Instagram.
Прохор Шаляпин из Мексики признался Виталине Цымбалюк-Романовской в любви

Прохор Шаляпин сейчас путешествует и отдыхает за рубежом, однако Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла присоединиться к возлюбленному из-за дел на родине. Чтобы поддержать пианистку, певец записал для нее видео из Мексики, сняв его на фоне роскошной природы. Артист пожелал, чтобы его избранница поскорее решила свои дела, и тогда они смогут путешествовать вместе. Кроме того, последние события станут для Цымбалюк-Романовской началом новой жизни, в том числе их совместной с Шаляпиным. В завершении своего видео исполнитель признался партнерше в любви.

В подписи к посту пианистка поставила хэштег #спасибочтотыесть, пожелав всем любви. В комментариях фолловеры Виталины Цымбалюк-Романовской умилились тому, как трогательно Прохор Шаляпин обратился к возлюбленной, отметив, что пара отлично подходит друг другу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55

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