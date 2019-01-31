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Разгадавшей тайну Михаила Булгакова художнице Наде Рушевой 31 января могло исполниться 67 лет

Надя Рушева, разгадавшая тайну Михаила Булгакова, 31 января могла бы отпраздновать свое 67-летие. Однако талантливая художница ушла из жизни в 17 лет, не успев сделать того, о чем мечтала.
Разгадавшей тайну Михаила Булгакова художнице Наде Рушевой 31 января могло исполниться 67 лет

После кончины Нади Рушевой осталось порядка 12 тысяч различных рисунков, все они выполнены практически с первого раза, без исправлений и кривых линий. Рисовать девочка начала с пяти лет, пока отец читал ей сказки. Она почти не использовала ластик, предпочитая выбрасывать лист, если рисунок получался не таким, как запланировано. Сама девушка уверяла, что контуры словно сами проступали на бумаге, от нее требовалось лишь обвести их. Юную художницу не учили рисовать, она являлась самородком, а ее первая выставка произошла в 12 лет.

Рисунки Нади Рушевой восхищали даже специалистов, они считали ее гением, поражаясь создаваемым на бумаге мирам. После прочтения “Мастера и Маргариты” девочка так увлеклась шедевром писателя, что долгое время рисовала только персонажей из этого произведения.
Разгадавшей тайну Михаила Булгакова художнице Наде Рушевой 31 января могло исполниться 67 лет

Поразительным является и то, что рисованные персонажи Булгакова в иллюстрациях Рушевой обретали сходство со своими прототипами. К примеру, в лице Мастера проглядывались черты непосредственно писателя, а Маргарита походила на его жену Елену Булгакову. Последняя была потрясена, увидев работы школьницы, считая, что художница не только поняла замысел автора, но и сумела донести это до аудитории.

Надя Рушева планировала поступить в вуз и стать мультипликатором, но скончалась в марте 1969 года в возрасте 17 лет. Оказалось, что у нее была аневризма сосудов головного мозга, которая тогда не поддавалась лечению.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:48

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