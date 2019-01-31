Анна Седокова каждый день благодарит Бога за свою работу

Анна Седокова активно пользуется социальными сетями. Певица ежедневно публикует фото и видео, а также любит общаться с подписчиками в Instagram. Несколько часов назад певица опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена во время своего выступления. В комментарии к посту исполнительница написала, что каждый день благодарит Бога за свою работу. В конце она добавила, что иногда ей кажется, будто песни писать у нее получается лучше, чем жить в реальности.Подписчики отреагировали моментально. Они написали: "Анечка, вы лучшая", "Мы тоже благодарим Бога за то, что Вы есть", "Аня ты красавица и классная, супер", "Аня, какая же Вы все-таки классная", "Анна у вас фигура просто класс)", "Анна, Вы просто потрясающая певица". Новый пост Анны Седоковой набрал более 94 тысяч лайков.