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Анна Седокова каждый день благодарит Бога за свою работу

Анна Седокова сделала на своей странице в соцсети Instagram новую публикацию. Известная исполнительница сообщила своим фанатам, что каждый день благодарит Бога за свою работу.

Анна Седокова каждый день благодарит Бога за свою работу

Анна Седокова активно пользуется социальными сетями. Певица ежедневно публикует фото и видео, а также любит общаться с подписчиками в Instagram. Несколько часов назад певица опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена во время своего выступления. В комментарии к посту исполнительница написала, что каждый день благодарит Бога за свою работу. В конце она добавила, что иногда ей кажется, будто песни писать у нее получается лучше, чем жить в реальности.

Анна Седокова каждый день благодарит Бога за свою работу

Подписчики отреагировали моментально. Они написали: "Анечка, вы лучшая", "Мы тоже благодарим Бога за то, что Вы есть", "Аня ты красавица и классная, супер", "Аня, какая же Вы все-таки классная", "Анна у вас фигура просто класс)", "Анна, Вы просто потрясающая певица". Новый пост Анны Седоковой набрал более 94 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:39

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