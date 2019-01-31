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Ксения Собчак попросила Максима Галкина сделать на нее пародию

Экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак обратилась к известному комику Максиму Галкину с просьбой, после того, как он ответил на высказывания Лии Ахеджаковой.

Считанные часы назад на YouTube-канале «Культура памяти» было опубликовано видеоинтервью с 80-летней советской и российской актрисой театра и кино Лией Ахеджаковой, в котором известнейшая артистка РФ весьма критично высказалась в адрес Максима Галкина.

Ксения Собчак попросила Максима Галкина сделать на нее пародию

Отметим, что не так давно в «Современнике» Галкин выступил с номером, в котором спародировал диалог Ахеджаковой с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы звезда популярного кинофильма «Ирония судьба» обсуждает с главой государства положение в стране на данный момент.

В свою очередь Лия Ахеджакова поспешила указать в видеоинтервью на то, что ее очень обидела политическая сатира Максима Галкина, ведь шоумен публично буквально насмехался над ее гражданской позицией. По словам Народной артистки РФ, комику следует думать перед тем, как выбирать тот или иной материал для своих «шуточек».

Ксения Собчак попросила Максима Галкина сделать на нее пародию

После просмотра интервью популярной актрисы, Галкин не стал замалчивать произошедшее и поспешил высказать свое мнение по этому поводу. Максим разместил у себя на страничке в Instagram фрагмент видеоинтервью с Ахеджаковой, а также его шуточный номер в «Современнике». Под публикацией юморист оставил пост, где попросил артистку не нарушать его «права на свободу слова».

На публикацию Галкина отреагировали не только многочисленные пользователи Сети, но и некоторые знаменитости. К примеру, Ксения Собчак попросила юмориста «за выслугу лет» сделать пародию и на нее. К слову, просьбу скандальной журналистки поддержала и известная российская певица Лолита.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:30

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