В Великобритании археологи обнаружили руины древней пивоварни 5 века до н.э.





Первой, кто обнаружил руины пивоварни и фрагменты обугленного вещества, похожего на хлеб, стала археолог Лара Гонсалес. Необычные фрагменты были найдены во время работ по расширению участка дороги между Кембриджем и Хантингдоном. Специалист отметил, что эти фрагменты являются самыми древними доказательствами того, что в Великобритании древние люди владели технологией изготовления пива, а саму пивоварню могли построить в 400 году до н.э.Изучив фрагменты под микроскопом, исследователи обнаружили в нем следы ферментации, а также дробленое зерно. Отсутствие следов муки может указывать на то, что обугленное вещество было продуктом пивоварения. Согласно предварительной оценке, фрагменты датируются пятым веком до н.э. Помимо этого археологи раскопали бивень мамонта, несколько захоронений, и обнаружили следы средневековой деревни.