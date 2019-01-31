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В России наблюдается увеличение стоимости автомобилей бренда Cadillac

Эксперты фиксируют увеличение стоимости существующего модельного ряда известной марки Cadillac в РФ. Транспортные средства подорожали в диапазоне 60 – 300 тысяч руб. Это зависит от самих моделей, а также комплектаций.

В России наблюдается увеличение стоимости автомобилей бренда Cadillac


Вариация Cadillac ХТ5, произведённая в позапрошлом году, повысилась в цене в 3 различных комплектациях примерно на 80 тысяч руб. Транспортные средства с 3,6-литровым двигателем на 314 л.с., а также с АКП, расцениваются в 3,57 – 4,37 млн. руб. Лимитированная серия Black Ice не увеличилась в цене – 3,92 млн. руб. Юбилейная специальная версия 20th Anniversary Edition внедорожного авто версии Cadillac Escalade по стоимости находится на прежнем уровне – 6,35 млн. руб. Прочие комплектации подорожали от 60 до 300 тысяч руб. Их цена теперь составляет приблизительно 5,59 – 7,75 млн. руб. Две комплектации полноприводной версии седана СТ6 повысились в цене на 100 тыс. руб. Авто в комплектации Luxury предлагают за 4,29 млн. руб. Вариация Platinum стоит 5,49 млн. руб.

Руководство бренда Cadillac недавно показало трёхрядный кроссовер XT6. Он займёт позицию между «паркетником» версии XT5, а также большой вариацией внедорожника Escalade.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:23

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