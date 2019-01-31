Певица Нюша рассказала о своей трехмесячной дочери





Хотя Нюша не отказывается от творчества на время декрета, все свободное время звезда предпочитает проводить в компании дочери. Знаменитость признается, что им с мужем малышка не доставляет хлопот. В частности, практически с первых дней им удалось наладить режим, чтобы ребенок ел и ложился отдыхать в одно время, поэтому у певицы и Игоря Сивова остается время выспаться. Иногда наследница плачет, но в целом ведет себя спокойно и не капризничает просто так, девочка хорошо питается и нормально спит.Пока воспитанием дочери Нюша занимается самостоятельно, но когда решит окончательно вернуться к работе, воспользуется услугами няни. Знаменитость даже успела выйти на сцену за время декрета. В частности, 31 декабря в одном из заведений Майами прошел сольный концерт артистки.