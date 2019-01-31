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Певица Нюша рассказала о своей трехмесячной дочери

Певица Нюша решила рассказать, какой растет ее трехмесячная дочь, чье имя звезда пока раскрывать не торопится. Первого ребенка от Игоря Сивова знаменитость родила в ноябре 2018 года.
Певица Нюша рассказала о своей трехмесячной дочери

Хотя Нюша не отказывается от творчества на время декрета, все свободное время звезда предпочитает проводить в компании дочери. Знаменитость признается, что им с мужем малышка не доставляет хлопот. В частности, практически с первых дней им удалось наладить режим, чтобы ребенок ел и ложился отдыхать в одно время, поэтому у певицы и Игоря Сивова остается время выспаться. Иногда наследница плачет, но в целом ведет себя спокойно и не капризничает просто так, девочка хорошо питается и нормально спит.
Певица Нюша рассказала о своей трехмесячной дочери

Пока воспитанием дочери Нюша занимается самостоятельно, но когда решит окончательно вернуться к работе, воспользуется услугами няни. Знаменитость даже успела выйти на сцену за время декрета. В частности, 31 декабря в одном из заведений Майами прошел сольный концерт артистки.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:07

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