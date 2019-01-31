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Подписчики восхитились фигурой Ирены Понарошку спустя 3 месяца после родов

На странице Ирены Понарошку в соцсети Instagram появилось фото с отдыха. Подписчики телеведущей пришли в восторг от ее фигуры спустя всего 3 месяца после родов.

Подписчики восхитились фигурой Ирены Понарошку спустя 3 месяца после родов

Несколько месяцев назад Ирена Понарошку родила второго ребенка. На данный момент телеведущая находится в Таиланде вместе с семьей. Но при этом знаменитая ведущая не забывает про своих поклонников, и регулярно делает публикации в социальных сетях. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появилось новое фото. На снимке Ирена Понарошку запечатлена в открытом купальнике на качелях. В комментарии она написала о своей первой любви и о том, что она была безответной.

Подписчики восхитились фигурой Ирены Понарошку спустя 3 месяца после родов

Подписчики телеведущий начали писать: "Красотка Ирена! Фигура супер", "Крутое фото и ты просто класс", "У Вас такой плоский живот, вы как-будто и не рожали", "Какой красивый купальник и фигура классная", "Родила недавно, а такая стройная фигура". Пост Ирены Понарошку за несколько часов набрал белее 80 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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