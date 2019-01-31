Блогерша Полина из простой деревни догоняет Ольгу Бузову по подписчикам
Новый видеоролик блогерши Полины продолжает набирать просмотры.
На днях в социальных сетях появилась запись, на которой запечатлено новое «харизматичное» лицо. Выяснилось, что девушку на видео зовут Полина, и она является начинающим блогером.
Нужно сказать, что ролики Полины довольно сложно назвать «модными» или «гламурными», ведь в них девушка демонстрирует простую деревенскую жизнь. Впрочем, красота девушки и блистательный юмор, которым она обладает, помогли новой блогерше стать популярной.
На данный момент Полина уже может похвастаться тем, что каждый день на ее страничку заходит как минимум один миллион пользователей Сети.
Стоит подчеркнуть, что о своей личной жизни блогерша довольно мало рассказывает. Сейчас о Полине известно лишь несколько моментов. Родилась девушка в городе Муром, однако спустя несколько лет ее родители решили переехать в Нижний Новгород. На сегодняшний день красавица проживает в деревне, а столицу России только недавно смогла увидеть.
Как стало известно, известнейший блогер Амиран Сардаров несколько дней назад пригласил Полину к себе на телешоу «Без названия». Видеоролик, на котором девушка собирается на встречу со знаменитостью, Амиран опубликовал у себя на страничке в Instagram. К слову, видео очень понравилось многим пользователям Сети. За неделю ролик собрал больше 2 миллионов просмотров.
По мнению фолловеров, блогер Полина из простой деревни совсем скоро может догнать новоявленную артистку Ольгу Бузову, так как за несколько дней на ее страничку подписалось больше 1 миллиона людей.
На днях в социальных сетях появилась запись, на которой запечатлено новое «харизматичное» лицо. Выяснилось, что девушку на видео зовут Полина, и она является начинающим блогером.
Нужно сказать, что ролики Полины довольно сложно назвать «модными» или «гламурными», ведь в них девушка демонстрирует простую деревенскую жизнь. Впрочем, красота девушки и блистательный юмор, которым она обладает, помогли новой блогерше стать популярной.
На данный момент Полина уже может похвастаться тем, что каждый день на ее страничку заходит как минимум один миллион пользователей Сети.
Стоит подчеркнуть, что о своей личной жизни блогерша довольно мало рассказывает. Сейчас о Полине известно лишь несколько моментов. Родилась девушка в городе Муром, однако спустя несколько лет ее родители решили переехать в Нижний Новгород. На сегодняшний день красавица проживает в деревне, а столицу России только недавно смогла увидеть.
Как стало известно, известнейший блогер Амиран Сардаров несколько дней назад пригласил Полину к себе на телешоу «Без названия». Видеоролик, на котором девушка собирается на встречу со знаменитостью, Амиран опубликовал у себя на страничке в Instagram. К слову, видео очень понравилось многим пользователям Сети. За неделю ролик собрал больше 2 миллионов просмотров.
По мнению фолловеров, блогер Полина из простой деревни совсем скоро может догнать новоявленную артистку Ольгу Бузову, так как за несколько дней на ее страничку подписалось больше 1 миллиона людей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:08