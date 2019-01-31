Эксперты назвали способ рассчитать норму потребления воды в день





В частности, при нехватке воды может ухудшаться память, ослабляться иммунитет, также меняется состав крови. Рекомендация о двух литрах в день не учитывает индивидуальных характеристик, например, веса или возраста. Благодаря предложенной специалистами формуле, каждый желающий сможет рассчитать, сколько напитка достаточно в день для нормального функционирования организма. Важно понимать, что даже соки, чай, кофе и прочие напитки не могут стать полноценной заменой воде, поскольку в своем составе имеют дополнительные вещества.Чтобы рассчитать необходимые объемы воды в день, женщинам нужно свой вес умножить на 35, пока у мужчин этот показатель составляет 31. В случае с теми, кто активно занимается спортом, формула несколько меняется. Для мужчин требуется время, затрачиваемое на занятия в часах умножить на 600, для женщин — на 400. Если злоупотреблять водой, выпивая больше, чем надо, тоже возможны неприятные последствия.