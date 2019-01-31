Депутат Госдумы Леонид Левин заявил о возможном отключении РФ от интернета из-за давления Запада





Парламентарий, возглавляющий думский комитет по информационной политике, уверен: Россию могут отключить от мировой сети для защиты суверенитета государства в киберпространстве.Во рамках "Инфофорума-2019", состоявшегося 31 января, Леонид Левин объявил, что правительство вынуждено принимать подобные меры, так как международная напряженность растет с каждым днем, как и высказывания представителей стран Запада об усилении давления на Москву.В конце 2018 года в Госдуму депутатом от ЛДПР Андреем Луговым, сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клишасом был внесен законопроект о защите устойчивого функционирования российского интернета, если появится риск угрозы его работы из Запада. Законопроект будет рассмотрен, предположительно, в феврале в I чтении.