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Депутат Госдумы Леонид Левин заявил о возможном отключении РФ от интернета из-за давления Запада

В Госдуме прозвучало заявление о вероятном отключении РФ от интернета. Как объяснил депутат Леонид Левин на "Инфофоруме-2019", такая необходимость связана с давлением Запада.

Депутат Госдумы Леонид Левин заявил о возможном отключении РФ от интернета из-за давления Запада

Парламентарий, возглавляющий думский комитет по информационной политике, уверен: Россию могут отключить от мировой сети для защиты суверенитета государства в киберпространстве.

Во рамках "Инфофорума-2019", состоявшегося 31 января, Леонид Левин объявил, что правительство вынуждено принимать подобные меры, так как международная напряженность растет с каждым днем, как и высказывания представителей стран Запада об усилении давления на Москву.

В конце 2018 года в Госдуму депутатом от ЛДПР Андреем Луговым, сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клишасом был внесен законопроект о защите устойчивого функционирования российского интернета, если появится риск угрозы его работы из Запада. Законопроект будет рассмотрен, предположительно, в феврале в I чтении.



 
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Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:55

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