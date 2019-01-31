Елена Суржикова выпустит книгу о жизни и последних днях Николая Караченцова





Свое произведение автор относит к жанру социального романа. Работа над ним велась еще при жизни Николая Караченцова, а выйти книга должна была перед смертью актера. Но из-за трагического события поэтесса решила отложить публикацию книги, чтобы написать последнюю главу, в которой ведется рассказ о последних днях актера и его похоронах.Елена Суржикова отметила, что дописывать финальную главу и эпилог ей приходилось в срочном порядке. Для нее, как и для родственников актера, смерть 74-летнего Николая Караченцова стала шоковым потрясением. С чистовым вариантом романа успела ознакомиться вдова артиста Людмила Поргина. Ожидается, что книга появится в продаже в апреле 2019 года, а ее презентацию посетят Ольга Кабо, Ксения Георгиади, Ирина Грибулина и другие друзья Николая Караченцова.