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Елена Суржикова выпустит книгу о жизни и последних днях Николая Караченцова

Российская поэтесса и композитор Елена Суржикова опубликует книгу, посвященную ее близкому другу актеру Николаю Караченцову. Роман, получивший название «Гром небесный», повествует о тяжелом жизненном периоде Елены Суржиковой, когда на помощь ей пришел звездный коллега.
Елена Суржикова выпустит книгу о жизни и последних днях Николая Караченцова

Свое произведение автор относит к жанру социального романа. Работа над ним велась еще при жизни Николая Караченцова, а выйти книга должна была перед смертью актера. Но из-за трагического события поэтесса решила отложить публикацию книги, чтобы написать последнюю главу, в которой ведется рассказ о последних днях актера и его похоронах.

Елена Суржикова отметила, что дописывать финальную главу и эпилог ей приходилось в срочном порядке. Для нее, как и для родственников актера, смерть 74-летнего Николая Караченцова стала шоковым потрясением. С чистовым вариантом романа успела ознакомиться вдова артиста Людмила Поргина. Ожидается, что книга появится в продаже в апреле 2019 года, а ее презентацию посетят Ольга Кабо, Ксения Георгиади, Ирина Грибулина и другие друзья Николая Караченцова.



 
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Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:34

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