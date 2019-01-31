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Алиса Фрейндлих рассказала о проверке на “звездность” у режиссера Георгия Товстоногова

Отечественная актриса Алиса Фрейндлих вспомнила, как ей пришлось проходить проверку на “звездность” у режиссера Георгия Товстоногова. Также 84-летняя звезда рассказала о начале своего пути в Большом драматическом театре.
Алиса Фрейндлих рассказала о проверке на “звездность” у режиссера Георгия Товстоногова

Когда Алиса Фрейндлих пришла устраиваться в театр им. Товстоногова, на ее счету уже имелся богатый опыт на сцене и порядка 40 ролей, среди которых легендарный “Служебный роман”. Однако режиссер решил провести для актрисы тест на “звездность”, поэтому предложил присоединиться к массовке и спеть вместе. Как пояснила знаменитость в студии “Вечернего Урганта”, он хотел знать, как артистка отнесется к подобному предложению, но она его восприняла спокойно, поскольку всегда любила танцы и пение.
Алиса Фрейндлих рассказала о проверке на “звездность” у режиссера Георгия Товстоногова

На вопрос Ивана Урганта Алиса Фрейндлих ответила, что не испытала никакого укола самолюбия в тот момент. В песнях для массовки имелись куплеты, все проходило весело и легко, а компанию ей составила Людмила Макарова. После этого Георгий Товстоногов свернул проверку и позвал других для завершения сцены.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:16

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