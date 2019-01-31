Браузер Opera подключил сервис Яндекс.Дзен





С этого момента рекомендательный сервис автоматически установится для всех пользователей программы Opera в России. Это распространяется на все версии браузера старше 58-й. На первой странице Opera юзер, который воспользуется Сетью с помощью компьютера, сможет увидеть новую ленту.Теперь пользователь программы Opera сможет просматривать различные медиапубликации и видео, выложенные блогерами в ЯндексДзен. Данный сервис способен, благодаря наличию искусственного интеллекта, подбирать публикации, которые соответствуют интересам каждого конкретного пользователя. Люди наполняющие Дзен информацией, смогут увеличить свою потребительскую аудиторию за счет юзеров, которые предпочитают использовать браузер Opera.