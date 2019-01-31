Медики описали сигнализирующие о риске меланомы родинки
Медики дали характеристики родинкам, сигнализирующим о риске меланомы. Главными признаками злокачественных новообразований служат их цвет и размер.
При нахождении у себя сомнительного вида родинки медики прежде всего не советуют самостоятельно её выжигать, а обратиться за консультацией к врачу. Большинство образований на коже являются сосудистыми или невусами из пигментных клеток дермы. Если на родинке присутствуют волосы не длиннее 5 миллиметров, а сама она плоская и равномерно окрашена в чёрный или коричневый цвет, скорее всего, опасаться рака кожи не стоит.
Обратить внимание следует на новообразования больше 6 мм диаметром с признаками изменчивости цвета, формы или размера. В опасные родинки могут быть вкраплены чёрные, сизые или красные точки, края их неровные и изрезанные.
Подозрение вызывает и асимметричное разрастание. При риске меланомы зачастую у мужчин пятна возникают в области спины. Женщинам рекомендуется тщательней осматривать ноги.
При нахождении у себя сомнительного вида родинки медики прежде всего не советуют самостоятельно её выжигать, а обратиться за консультацией к врачу. Большинство образований на коже являются сосудистыми или невусами из пигментных клеток дермы. Если на родинке присутствуют волосы не длиннее 5 миллиметров, а сама она плоская и равномерно окрашена в чёрный или коричневый цвет, скорее всего, опасаться рака кожи не стоит.
Обратить внимание следует на новообразования больше 6 мм диаметром с признаками изменчивости цвета, формы или размера. В опасные родинки могут быть вкраплены чёрные, сизые или красные точки, края их неровные и изрезанные.
Подозрение вызывает и асимметричное разрастание. При риске меланомы зачастую у мужчин пятна возникают в области спины. Женщинам рекомендуется тщательней осматривать ноги.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:50