В Красноярске руководство школы нашло необычный способ борьбы с гриппом





У школьников Красноярска один из любимых уроков – это фигурное катание. Поскольку занятия проходят на улице, есть большая вероятность заболеть гриппом. Чтобы побороть заболевание школьники сразу после тренировки отправляются в столовую, где им дают травяной чай. Также сообщается, что у детей на шеях весят амулеты, которые можно есть. В них находятся специальные капсулы с чесноком. Когда наступает время обедать, школьники едят суп вместе с содержимым амулета. Также дети на переменах ходят босиком по специальным массажным дорожкам.Преподаватели рассказали, что школьникам очень нравится такая профилактика. Они с удовольствием делают все, что им предлагают. Также сообщается, что после введения данного способа борьбы с гриппом число детей, которые отсутствуют по болезни, заметно сократилось.