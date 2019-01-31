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В Красноярске руководство школы нашло необычный способ борьбы с гриппом

В одной из школ Красноярска придумали весьма необычный способ борьбы с гриппом. Детей начали лечить амулетами, которые можно есть, чаем из трав, и массажем ног.

В Красноярске руководство школы нашло необычный способ борьбы с гриппом

У школьников Красноярска один из любимых уроков – это фигурное катание. Поскольку занятия проходят на улице, есть большая вероятность заболеть гриппом. Чтобы побороть заболевание школьники сразу после тренировки отправляются в столовую, где им дают травяной чай. Также сообщается, что у детей на шеях весят амулеты, которые можно есть. В них находятся специальные капсулы с чесноком. Когда наступает время обедать, школьники едят суп вместе с содержимым амулета. Также дети на переменах ходят босиком по специальным массажным дорожкам.

Преподаватели рассказали, что школьникам очень нравится такая профилактика. Они с удовольствием делают все, что им предлагают. Также сообщается, что после введения данного способа борьбы с гриппом число детей, которые отсутствуют по болезни, заметно сократилось.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:07

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