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Владимир Пресняков развеселил поклонников забавным видео про сына и “говорящий чемодан”

Владимир Пресняков развеселил своих многочисленных подписчиков забавным роликом о сыне, а также “говорящем чемодане”. Соответствующее видео появилось на странице музыканта в сети Instagram.
Владимир Пресняков развеселил поклонников забавным видео про сына и “говорящий чемодан”

Не так давно Владимир Пресняков с семьей вернулся с отдыха в Альпах. Однако во время распаковки вещей артист обнаружил “говорящий чемодан”, о котором решил снять видео. На самом деле в дорожной сумке спрятался сын артиста Артемий, рожденный в браке с Натальей Подольской. Мальчик уверяет, что в действительности сам он куда-то ушел, а вещи научились говорить. Какое-то время Пресняков подыгрывает своему наследнику, а после открывает чемодан и обнаруживает там улыбающегося наследника.

Фолловеров страницы музыканта видео позабавило, многие умилились взаимодействию отца и сына. Также подписчики аккаунта Владимира Преснякова отметили, что певец всегда публикует в Сети смешные и оригинальные ролики. Просмотреть запись успели более 47 тысяч пользователей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:03

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