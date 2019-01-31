Учёные рассказали об успевших колонизировать Марс живых организмах





В 1971 году советский аппарат "Марс-2" стал первооткрывателем нового для жителей Земли мира. С тех пор 13 автоматических станций и марсоходов, включая последний InSight, опускались на поверхность Красной планеты. Хотя учёные расходятся во мнениях, был ли Марс обитаем до прихода человека, на сегодняшний день его с большой вероятностью уже заселили бактерии.В 2014 году с аппарата Curiosity был взят мазок, показавший, что тщательная стерилизация перед отправкой в космос не убила 65 видов микроорганизмов, в частности Bacillus. Помимо бактерий, на Марсе могут выжить некоторые лишайники, тихоходки и археи. Хотя на Марсе присутствуют перхлораты, смертельные яды, на Земле есть организмы, которые ими питаются. Лишайник Xanthoria elegans устойчив к ультрафиолету. Экстремофилы Carnobacterium приспособлены к очень низкому давлению и температурам. Археи метаногены живут без кислорода. Что касается самого газа метана, то нахождение его на Марсе также может являться важным маркером присутствия на планете живых существ.