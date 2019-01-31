Для поддержки молодых ученых компания «Яндекс» учредила премию имени Ильи Сегаловича





В основе многих сервисов «Яндекса» лежат вышеназванные технологии. Учредители премии полагают, что она поддержит исследователей, создающих технологии будущего. Общий бюджет премии составит 15 млн рублей. Из них студенты и аспиранты, ставшие ее лауреатами, получат 350 000 рублей, кроме того их пригласят на стажировку в исследовательский отдел «Яндекса», им предоставят личного ментора и оплатят поездку на конференцию по искусственному интеллекту. Научным руководителям будет вручена премия в размере 700 000 рублей.Определять победителей конкурса будет специальный совет и комиссия, в состав которой войдут как представители «Яндекса», так и научного сообщества. Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно до февраля 2019 года, для этого необходимо иметь публикации и вклад в развитие науки. Номинировать научных руководителей смогут сами студенты и аспиранты.