Для поддержки молодых ученых компания «Яндекс» учредила премию имени Ильи Сегаловича
Российская компания «Яндекс» учредила премию, получившую имя сооснователя корпорации и создателя первой версии поисковой системы Ильи Сегаловича. Планируется, что премию будут получать студенты и научные руководители, работающие в сферах распознавания и синтеза речи, информационного поиска, анализа данных, компьютерного зрения и машинного обучения.
В основе многих сервисов «Яндекса» лежат вышеназванные технологии. Учредители премии полагают, что она поддержит исследователей, создающих технологии будущего. Общий бюджет премии составит 15 млн рублей. Из них студенты и аспиранты, ставшие ее лауреатами, получат 350 000 рублей, кроме того их пригласят на стажировку в исследовательский отдел «Яндекса», им предоставят личного ментора и оплатят поездку на конференцию по искусственному интеллекту. Научным руководителям будет вручена премия в размере 700 000 рублей.
Определять победителей конкурса будет специальный совет и комиссия, в состав которой войдут как представители «Яндекса», так и научного сообщества. Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно до февраля 2019 года, для этого необходимо иметь публикации и вклад в развитие науки. Номинировать научных руководителей смогут сами студенты и аспиранты.
В основе многих сервисов «Яндекса» лежат вышеназванные технологии. Учредители премии полагают, что она поддержит исследователей, создающих технологии будущего. Общий бюджет премии составит 15 млн рублей. Из них студенты и аспиранты, ставшие ее лауреатами, получат 350 000 рублей, кроме того их пригласят на стажировку в исследовательский отдел «Яндекса», им предоставят личного ментора и оплатят поездку на конференцию по искусственному интеллекту. Научным руководителям будет вручена премия в размере 700 000 рублей.
Определять победителей конкурса будет специальный совет и комиссия, в состав которой войдут как представители «Яндекса», так и научного сообщества. Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно до февраля 2019 года, для этого необходимо иметь публикации и вклад в развитие науки. Номинировать научных руководителей смогут сами студенты и аспиранты.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:50