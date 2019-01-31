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Дмитрий Азаров приобрёл первую Lada Vesta Sport

Первую Lada Vesta Sport приобрёл больше чем за 1 000 000 рублей Дмитрий Азаров, являющийся губернатором Самарской области. В этом ему помог подарок Ива Каракатзаниса, занимающего пост президента фирмы АВТОВАЗ.

Дмитрий Азаров приобрёл первую Lada Vesta Sport


Речь идёт о сертификате на приобретение авто Lada, полученного Азаровым в ходе посещения Московского автомобильного салона 30 августа прошедшего года. Губернатор Самарской области на тот момент дал довольно высокую оценку новинке. Дмитрий Азаров отметил, что во время приобретения этой модели он ощутил сильные эмоции. Он счастлив, что стал владельцем этой современной, спортивной версии Lada, обладающей своим характером и драйвом. Политик уверен, что данное авто сможет порадовать авторынок и автомобилистов, умеющих управлять авто аккуратно, а также профессионально, получающих удовольствие от большой скорости, и конечно, спортивного вождения. Пока неизвестными являются преимущества сертификата. Губернатор выбрал Vesta Sport с фирменной для этой спортивной модификации расцветкой «тайфун» (серо-голубой). Авто оснащается 1.8-литровым силовым агрегатом на 145 лошадиных сил.

Стоит отметить, что в гараже Азарова впервые появилось транспортное средство бренда Lada. Губернатор является владельцем универсала Largus и внедорожника Toyota Land Cruiser 200.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:55

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