Жена Стаса Михайлова поделилась снимком певца с дочерью
Супруга отечественного исполнителя Стаса Михайлова поделилась с интернет-аудиторией милым снимком, на котором певец позирует со своей дочерью. Соответствующий кадр она обнародовала в своем профиле в Instagram.
На новом снимке, появившемся на странице Инны Михайловой, Стас Михайлов позирует на камеру, держа на руках общую дочь пары Марию. Указанный кадр избранница артиста сопроводила пожеланием доброго утра в адрес своих подписчиков. В комментариях многочисленные фолловеры отметили, что фото получилось очень милым и семейным, поскольку видна взаимная привязанность отца и дочери. Кроме того, не оставила без внимания публика и сходство девочки со своим звездным родителем. Публикация успела собрать более 6 тысяч отметок “Мне нравится”.
Инна Михайлова достаточно часто делится с поклонниками снимками, где показывает семейные отношения, а также взаимодействие отца и дочерей. Несмотря на занятость на работе, Стас Михайлов старается как можно больше времени проводить со своим семейством.
На новом снимке, появившемся на странице Инны Михайловой, Стас Михайлов позирует на камеру, держа на руках общую дочь пары Марию. Указанный кадр избранница артиста сопроводила пожеланием доброго утра в адрес своих подписчиков. В комментариях многочисленные фолловеры отметили, что фото получилось очень милым и семейным, поскольку видна взаимная привязанность отца и дочери. Кроме того, не оставила без внимания публика и сходство девочки со своим звездным родителем. Публикация успела собрать более 6 тысяч отметок “Мне нравится”.
Инна Михайлова достаточно часто делится с поклонниками снимками, где показывает семейные отношения, а также взаимодействие отца и дочерей. Несмотря на занятость на работе, Стас Михайлов старается как можно больше времени проводить со своим семейством.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:45