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Жена Стаса Михайлова поделилась снимком певца с дочерью

Супруга отечественного исполнителя Стаса Михайлова поделилась с интернет-аудиторией милым снимком, на котором певец позирует со своей дочерью. Соответствующий кадр она обнародовала в своем профиле в Instagram.
Жена Стаса Михайлова поделилась снимком певца с дочерью

На новом снимке, появившемся на странице Инны Михайловой, Стас Михайлов позирует на камеру, держа на руках общую дочь пары Марию. Указанный кадр избранница артиста сопроводила пожеланием доброго утра в адрес своих подписчиков. В комментариях многочисленные фолловеры отметили, что фото получилось очень милым и семейным, поскольку видна взаимная привязанность отца и дочери. Кроме того, не оставила без внимания публика и сходство девочки со своим звездным родителем. Публикация успела собрать более 6 тысяч отметок “Мне нравится”.

Инна Михайлова достаточно часто делится с поклонниками снимками, где показывает семейные отношения, а также взаимодействие отца и дочерей. Несмотря на занятость на работе, Стас Михайлов старается как можно больше времени проводить со своим семейством.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:45

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