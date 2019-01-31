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Елена Темникова пока не планирует рожать второго ребенка

Популярная певица Елена Темникова, отвечая в Instagram на вопрос о планировании беременности, призналась фанатам, что пока не собирается рожать второго ребенка. Знаменитость решила пообщаться с поклонниками через чат, что делает очень редко.

Елена Темникова пока не планирует рожать второго ребенка

Звезда отечественного шоубиза опубликовала в Instagram-блоге красивый и яркий снимок, где она запечатлена в темном наряде на фоне красивого заката. Елена Темникова наслаждается отдыхом на жарких Мальдивах. У певицы было время на общение с подписчиками, и она с удовольствием давала ответы на интересующие фанатов вопросы.

Так, фолловеры узнали, что артистка пока не собирается рожать ещё одного ребенка, но не исключает такой возможности в будущем. А ещё исполнительница рассказала подписчикам, что у нее красная спина из-за обильного солнечного света. Большинство поклонников обратили внимание, что на снимке поп-дива выглядит грустной и поинтересовались, с чем связано отсутствие настроения кумира. Но Елена Темникова решила на такие вопросы не отвечать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:27

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