Елена Темникова пока не планирует рожать второго ребенка

Звезда отечественного шоубиза опубликовала в Instagram-блоге красивый и яркий снимок, где она запечатлена в темном наряде на фоне красивого заката. Елена Темникова наслаждается отдыхом на жарких Мальдивах. У певицы было время на общение с подписчиками, и она с удовольствием давала ответы на интересующие фанатов вопросы.Так, фолловеры узнали, что артистка пока не собирается рожать ещё одного ребенка, но не исключает такой возможности в будущем. А ещё исполнительница рассказала подписчикам, что у нее красная спина из-за обильного солнечного света. Большинство поклонников обратили внимание, что на снимке поп-дива выглядит грустной и поинтересовались, с чем связано отсутствие настроения кумира. Но Елена Темникова решила на такие вопросы не отвечать.